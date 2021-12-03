Перший заступник міського голови у Львівській міська рада Олексій Москаленко розповів подробиці смерті очільника Будинку вчених Романа Славітича.

– Вчора ввечері директор Будинку вчених зателефонував до мене і попросив про зустріч. Ми домовились зустрітись сьогодні о 8 ранку. Пан Роман прийшов трохи швидше, сів за стіл. Моя колега помітила, що він має поганий вигляд і запропонувала склянку води, – розповів Москаленко.

Проте потім він одразу знепритомнів, а працівники міськради викликали швидку та почали надавати першу допомогу.

Коли я прийшов, почав допомагати колезі. Одразу після цього приїхала швидка. Медики годину намагались врятувати життя, але, на жаль, пан Роман помер, – додав Олексій Москаленко.

Смерть Романа Славітича

3 грудня у Львові помер очільник Будинку вчених Роман Славітич. Йому стало зле саме на роботі, проте медикам не вдалося врятувати чоловіка. Йому було 75 років

Скандал у Будинку вчених у Львові

Напередодні у Будинку вчених Олександр Заліско влаштував там “Голодну тусу” з нагоди свого дня народження. Вечірка у стилі БДСМ проходила у День Голодомору.

Ця ситуація отримала величезний резонанс у країні, а великі рекламодавці одразу відвернулися від блогера.

Львівська міська рада ухвалила рішення щодо тимчасового призупинення роботи Будинку вчених через порушення карантинних заходів.