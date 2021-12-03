Первый заместитель городского головы во Львовском городском совете Алексей Москаленко рассказал подробности смерти главы Дома ученых Романа Славитича.

— Вчера вечером директор Дома ученых позвонил мне и попросил о встрече. Мы договорились встретиться сегодня в 8 утра. Роман пришел чуть раньше, сел за стол. Моя коллега заметила, что он плохо выглядит и предложила стакан воды, — рассказал Москаленко.

Однако потом он сразу потерял сознание, а работники горсовета вызвали скорую и начали оказывать первую помощь.

Когда я пришел, стал помогать коллеге. Сразу после этого приехала скорая. Медики час пытались спасти жизнь, но, к сожалению, Роман умер, — добавил Алексей Москаленко.

Смерть Романа Славитича

3 декабря во Львове скончался глава Дома ученых Роман Славитич. Ему стало плохо именно на работе, однако медикам не удалось спасти мужчину.

Скандал в Доме ученых во Львове

Накануне в Доме ученых Александр Залиско устроил там “Голодную тусу” по случаю дня рождения. Вечеринка в стиле БДСМ проходила в День Голодомора.

Эта ситуация получила огромный резонанс в стране, а большие рекламодатели сразу отвернулись от блогера.

Львовский городской совет принял решение о временной приостановке работы Дома ученых из-за нарушения карантинных мер.