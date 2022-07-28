Канал HBO випустив трейлер до документального фільму Принцеса. Картина розповість про життя принцеси Діани, а її режисером став номінант на премію Оскар Ед Перкінс.

Трейлер Принцеси показав уривки архівних кадрів – старі інтерв’ю та кінохроніку. Ці частини розкриють цікаве життя принцеси Діани, яка була на слуху у всього світу.

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– Сильно емоційна, Принцеса – це глибоке занурення у життя Діани під постійним і часто нав’язливим поглядом ЗМІ, – заявили творці фільму.

Картина покаже історію бурхливих стосунків членів королівської родини Діани та принца Чарльза. Їхні стосунки часто були приводом для обговорення, а її загибель в автокатастрофі 1997 року в Парижі вразила весь світ.

Багато хто вважав, що Діана привносила щось нове до монархічних основ. З іншого боку, були й супротивники такої поведінки. Нова робота Ед Перкінса проллє світло на обидві сторони цього питання, розкриваючи деталі такого короткого життя Діани.

Прем’єра фільму запланована на 13 серпня – дату обрали, щоб нагадати світу про 25 річницю загибелі принцеси – це сталося 31 серпня.

У липні HBO анонсувала вихід ще одного серіалу – вийшов тизер Ідол із музикантів The Weeknd. Дії проєкту розгортаються у Лос-Анджелесі. У центрі сюжету — попспівачка (Лілі-Роуз Депп) та власник клубу (The Weeknd), який виявляється лідером таємного культу.