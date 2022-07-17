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HBO опублікував тизер серіалу Ідол із The Weeknd

17 Липня 2022, 19:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
HBO опублікував тизер серіалу Ідол із The Weeknd

Американська мережа телебачення HBO опублікувала тизер серіалу Ідол. Раніше співак The Weeknd, що грає в ньому одну з головних ролей, показав трейлер на своєму концерті.

У серіалі головна роль також дісталася дочці голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз Мелоді Депп.

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Дії в Ідолі розгортаються в Лос-Анджелесі. У центрі сюжету – поп-співачка (Лілі-Роуз Депп) та власник клубу (The Weeknd), який виявляється лідером таємного культу.

У серіалі буде шість серій. Режисером Ідола став творець Ейфорії Сем Левінсон.

Наприкінці червня стало відомо, що The Weeknd зніметься у серіалі від HBO. Варто зазначити, що співак не лише зіграв одну з головних ролей в Ідолі, але також виступив у ролі співавтора та продюсера.

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