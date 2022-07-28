Канал HBO выпустил трейлер к документальному фильму Принцесса. Картина расскажет о жизни принцессы Дианы, а ее режиссером стал номинант на премию Оскар Эд Перкинс.

Трейлер Принцессы показал отрывки архивных кадров — старые интервью и кинохроника. Эти части раскроют интересную жизнь принцессы Дианы, которая была на слуху у всего мира.

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— Сильно эмоциональная, Принцесса — это глубокое погружение в жизнь Дианы под постоянным и часто навязчивым взглядом средств массовой информации, — заявили создатели фильма.

Картина покажет историю бурных отношений членов королевской семьи Дианы и принца Чарльза. Их отношения часто были поводом для обсуждения, а ее гибель в автокатастрофе 1997 года в Париже потрясла весь мир.

Многие считали, что Диана привносила что-то новое в монархические устои. С другой стороны, были и противники такого поведения. Новая работа Эд Перкинса прольет свет на обе стороны этого вопроса, раскрывая детали столь короткой жизни Дианы.

Премьера запланирована на 13 августа — дату выбрали, чтобы напомнить миру о 25 годовщине гибели принцессы — это случилось 31 августа.

В июле HBO анонсировала выход еще одного сериала — вышел тизер Идол с музыкантов The Weeknd. Действия проекта разворачиваются в Лос-Анджелесе. В центре сюжета — поп-певица (Лили-Роуз Депп) и владелец клуба (The Weeknd), который оказывается лидером тайного культа.