Netflix опублікувала тизер-трейлер лялькового мультфільму Піноккіо від легендарного режисера Гільєрмо дель Торо. Це буде переосмислення казки, і глядачі його побачать у грудні 2022 року.

Історія розгортатиметься в Італії початку XX століття, в момент встановлення фашистського режиму. Режисер одразу наголосив, що робота не буде переказуванням культової казки – фентезі елементи якщо й будуть, то у значно меншій кількості.

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Акторський склад справді зірковий – до команди озвучки приєднаються Грегорі Манн, Юен Макгрегор, Кейт Бланшетт, Рон Перлман та Фінн Вулфхард.

Відомо, що сценарій писав Гільєрмо дель Торо за підтримки автора культового мультсеріалу Час пригод Патріка Макхейла.

Хлопчик з дерева від Netflix конкуруватиме з іншим проєкт про Піноккіо – кінокомпанія Disney вирішила випустити фільм, який з’явиться у кінотеатрах вже на початку вересня цього року. На відміну від Гільєрмо дель Торо, ця робота повністю відповідатиме канонам унікальної казки – режисери просто нададуть їй сучасного вигляду. Окрім кінотеатрів, картина також буде доступною і на стрімінговій платформі Disney+.

Дивно, що відразу дві великі компанії вирішили взяти за основу одну історію і випустити своє бачення казки майже в один сезон. Глядачі можуть порівняти, на що здатні головні конкуренти в індустрії серіалів та кіно.