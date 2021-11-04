Творці сімейної комедії Зірки за обміном представили офіційний трейлер сіткому, в якому багато зірок шоу-бізнесу, жартів та новорічно-різдвяного настрою.

Прем’єра кінострічки запланована на початок року – 1 січня 2022 року. Хороші емоції та святковий настрій – саме те, з чого варто розпочати Новий рік.

За сюжетом комедії, непримиренні суперники на сцені – зірки шоу-бізнесу Поля Малякова, яку зіграє співачка Оля Полякова та Фома Михайловський – виконавець Dzidzo (Михайло Хома), несподівано опинилися в тілах одне одного. Вони намагаються повернути своє життя назад, але задля досягнення мети кожен із них має вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.

Поля Малякова прагне популярності та приносить у жертву сімейні стосунки: рідко бачить дітей і невпинно вислуховує нарікання чоловіка про брак вільного часу.

В один момент вона втрачає те, чого так довго прагнула – головну нагороду року, яка, на подив поп-діви, потрапляє до рук затятого суперника – Фоми Михайловського.

Наступного ранку суперники прокинуться в тілах одне одного.

– Цей фільм має на меті показати те, як часто ми нехтуємо сімейними стосунками заради досягнення власних цілей. Хоча Зірки за обміном – це не лише про протистояння та постійні чвари, а й про різдвяне диво, яке об’єднує всіх навколо, створюючи незабутню атмосферу свята та затишку, – зазначив продюсер фільму Єгор Олесов.

Окрім Олі Полякової та Dzidzo в фільмі з’являться й інші зірки українського шоу-бізнесу, такі як Наталія Сумська, Юрій Горбунов, Jerry Heil, Дядя Жора, Magic Five. Також у кінострічці з’являться актори Олег Волощенко, Сергій Либа, Дмитро Вівчарюк, Марія Пустова, Роман Халаїмов.