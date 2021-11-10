Украинская певица Оля Полякова выпустила свою первую книгу, которая называется неВредные советы взрослой девочки. Биографическое собрание мыслей и жизненных взглядов артистки уже поступило в продажу.
Книга состоит из четырех глав, которые освещают ключевые этапы из жизни певицы: как она стала той Олей Поляковой, которую сегодня все знают.
В главе Ход королевы артистка рассказывает, как найти свое призвание и обрести внутреннюю свободу.
Раздел Яжемать посвящен тому, как быть лучшей мамой без ущерба для своей жизни.
В Мыслеформах Полякова делится рекомендациями, как сделать так, чтобы вселенная слышала тебя и откликалась.
Глава Офигенно красивая содержит секреты красоты и здоровья от исполнительницы.
— Я не психоаналитик, не гуру и не коуч – их и так слишком много развелось в последнее время. Я всего лишь женщина, которая кое-что поняла об этой жизни и ее законах. Или не поняла… Я могу ошибаться, могу повторяться, могу сама себе противоречить, меня может заносить на поворотах, но я честна и снисходительна сама к себе, — сказала Полякова.
Книга неВредные советы взрослой девочки рассчитанная на широкий круг читателей. Ее стоимость 350 грн.
— Ты у себя одна! Не клади свою жизнь ни на чей алтарь. Живи ради себя! Только будучи счастливой ты можешь сделать счастливыми других, — подытожила Полякова.
Сама Оля Полякова сейчас отдыхает на Мальдивах. Артистка отправилась в отпуск вместе с мужем и дочерями.