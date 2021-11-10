Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич поделилась советами для первого свидания с мужчиной. Артистка сказала, что важно задавать нужные и правильные вопросы.

По словам артистки, когда она ставила нужные вопросы мужчинам, ощутила внутреннюю свободу.

— Я бы даже сказала, что начала ощущать, поскольку нахожусь в процессе познания своей души, совершаю ошибки, учусь и приобретаю опыт, — написала Злата в Instagram.

Певица отметила, что вопросы могут быть разными — смелыми, глубокими и важными для вас. Например: Расскажи мне о самом приятном воспоминании из детства?

Холостячка отметила, что детство и семья — это нежное и далекое. То, о чем рассказывают самым близким. С помощью такого вопроса можно понять, насколько мужчина открыт.

Следующий вопрос — любимая книга или фильм.

— Поделюсь личным опытом. Меня очень заводит именно интеллект мужчины. Книги его развивают в том числе, — подчеркнула Огневич.

На первом свидании можно поинтересоваться раздражающими факторами или тем, что может сбить с толку.

Ответ на такой вопрос поможет лучше узнать характер мужчины, который вам нравится.

Также рекомендует артистка спросить о мечте и поинтересоваться планами на неделю или месяц. Это поможет узнать об образе жизни, увлечениях, круге общения, а также понять, есть ли между вами что-то общее.

Последний вопрос — Ты женат?

— После недавних событий в Холостячке… Вопрос каверзный, но очень полезный при первом знакомстве, — сказала Злата.

Напомним, что в шестом выпуске Холостячки 2 Злата Огневич узнала о том, что один из участников официально не разведен. Роман Свечкоренко покинул проект в ту же неделю, однако получил от артистки право вернуться, но лишь после развода.