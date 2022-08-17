Співачка Настя Каменських поділилася емоціями, які відчула, коли приїхала в Україну.

Артистка зізнається, дуже скучила за рідною країною. Про це вона розповіла в ефірі одного ранкового шоу.

– Звичайно, зовсім інакше пахне своя земля. Я поїхала до своєї мами, оскільки вона давно вже тут. Дуже за нею скучила. Потім своя оселя, це зовсім інше… І яблуня, яка дала врожай, торік плодів не було, і я просто розплакалася. Це такі емоції, коли всі пазли склалися, – каже Настя.

Наголошує, вдома все ще залишилося з Нового року, оскільки з України вона із чоловіком, музичним продюсером Потапом виїхала взимку.

Зараз дивляться

– Сирени чула. У Литві вперше почула на благодійному концерті, увімкнули на весь зал… Дуже страшно. У Києві теж уже чула, – зазначила Каменських.

Варто зазначити, що Настя жодного слова не сказала про Потапа. Очевидно, чоловік артистки міг залишитись за кордоном. Раніше у мережі Настю Каменських та Потапа захейтили через те, що вони не в Україні.