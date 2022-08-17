Певица Настя Каменских поделилась эмоциями, которые испытала, когда приехала в Украину.

Артистка признается, очень соскучилась по родной стране. Об этом она рассказала в эфире одного утреннего шоу.

— Конечно, совсем по-другому пахнет своя земля. Я поехала к своей маме, поскольку она длительное время уже тут. Очень по ней соскучилась. Потом свой дом, это совсем другое… И яблоня, которая дала урожай, в прошлом году плодов не было, и я просто расплакалась. Это такие эмоции, когда все пазлы сложились, — говорит Настя.

Отмечает, дома все еще осталось с Нового года, поскольку из Украины она с мужем, музыкальным продюсером Потапом уехала зимой.

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— Сирены слышала. В Литве впервые услышала на благотворительном концерте, включили на весь зал… Очень страшно. В Киеве тоже уже слышала, — отметила Каменских.

Стоит отметить, что Настя ни слова не сказала о Потапе. Очевидно, муж артистки мог остаться за границей. Ранее в сети Настю Каменских и Потапа захейтили из-за того, что они не в Украине.