Співачку Настю Каменських та її чоловіка, музичного продюсера Потапа розкритикували користувачі мережі. Причина в тому, що подружжя перебуває за кордоном під час повномасштабної війни в Україні.

Ще до 24 лютого Настя з Потапом опинилися в Іспанії. Виконавиця ж одразу почала виступати у благодійних концертах на підтримку України, Потап у свою чергу – веде активну інформаційну війну в соцмережах.

Так, в Instagram Каменських поділилася черговим постом, в якому повідомила, що наразі перебуває в Празі. Туди вона приїхала, щоб говорити та співати про Україну у рамках Ukraine Freedom Voices. Чи поїхав із нею Потап – невідомо, проте користувачі мережі продовжують обурюватися – чому артисти не повернулися до України, а продюсер не пішов служити.

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Я у Празі, співаю про Україну. Це як одружений з однією, але люблю іншу.

То ти вдома співай!

А де Потап? На війні?

Люблю Настю, але не люблю, коли чоловіки ховаються за спинами жінок, я про Потапа.

Твій Потап пішов на службу? Чи в Іспанії ховаєтеся ще?

А що заважає співати у Києві? Навіть мами з дітьми вже повернулися! А вам ще страшно!

А її чоловік на фронт не хоче?

Навіщо ви це показуєте? Їдьте в Україну.

Толку, що ти в ній. Співай на передовій.

Проте не критикою єдині, знайшлися й ті, хто подякував Насті за те, що вона продовжує говорити про Україну за кордоном.

Будь рупором українців і надалі.

У цій страшній історії війни є й світла сторона – українці в усіх куточках світу об’єднуються заради спільної перемоги.

Ви наша зірочка… З перших днів неймовірна робота!

Наша Настю!

Ти неймовірна людина.

До речі, у травні Потап презентував новий трек Наші надавали раші. Композицію музикант присвятив ЗСУ та українцям.