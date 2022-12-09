Музыкальный коллектив Tvorchi представили клип на трек под названием Heart of Steel. Известно, что эту песню артисты исполнят на Нацотборе Евровидения 2023, и вполне возможно, на главной сцене конкурса в Ливерпуле.

Сам Нацотбор пройдет 17 декабря, и украинцы смогут проголосовать за своих фаворитов через Дію.

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С помощью работы артисты хотят снова напомнить о войне в Украине Европе и всему миру.

— Она о каждом, кто при всей безвыходности носит в груди стальное сердце и идет вперед. А сегодня это все мы, — признались Tvorchi.

Музыканты хотят, чтобы о нашей несгибаемости услышали все.

К песне также создали и клип, режиссером которого стал Руслан Махов. Видеоряд показывает портал между сегодняшним днем и потусторонним миром. Артисты уверены, что именно сегодня человечество решает то, что завтра ждет на мир.

Также музыканты анонсировали выход одноименного альбома Tvorchi, который выйдет уже в 2024 году. Слушателям обещают насыщенный звук.

Напомним, что букмекеры уже озвучили свои прогнозы касательно победы в Нацотборе Евровидения 2023. Так, у Jerry Heil есть все шансы поехать выступать на большой сцене.