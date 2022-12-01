1 грудня учасники Нацвідбору на Євробачення 2023 презентували свої конкурсні пісні. Уже 17 грудня вони зберуться на одній сцені, аби вибороти право представляти Україну в Ліверпулі.

А поки Факти ICTV створили власне голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення 2023. Як думаєте, хто має більше шансів представляти Україну на конкурсі?

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Нагадаємо, заради безпеки учасників Нацвідбір на Євробачення 2023 пройде в укритті. Переможця відбору обиратимуть шляхом голосування журі та глядачів (50/50).

Цьогоріч вперше в історії Євробачення українці зможуть голосувати за свого фаворита у додатку Дія. Раніше в такий спосіб обрали членів журі Нацвідбору – Тараса Тополю, Джамалу та Юлію Саніну.

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023: