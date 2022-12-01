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Jerry Heil, Tvorchi чи Krutь? Хто поїде на Євробачення 2023 від України (голосування)

1 Грудня 2022, 17:57
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Хто поїде на Євробачення 2023 від України (голосування)

1 грудня учасники Нацвідбору на Євробачення 2023 презентували свої конкурсні пісні. Уже 17 грудня вони зберуться на одній сцені, аби вибороти право представляти Україну в Ліверпулі.

А поки Факти ICTV створили власне голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення 2023. Як думаєте, хто має більше шансів представляти Україну на конкурсі?

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Нагадаємо, заради безпеки учасників Нацвідбір на Євробачення 2023 пройде в укритті. Переможця відбору обиратимуть шляхом голосування журі та глядачів (50/50).

Цьогоріч вперше в історії Євробачення українці зможуть голосувати за свого фаворита у додатку Дія. Раніше в такий спосіб обрали членів журі Нацвідбору – Тараса Тополю, Джамалу та Юлію Саніну.

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023:

  1. Moisei – I’m Not Alone
  2. OY Sound System – Ой, тужу
  3. Demchuk – Alive
  4. Jerry Heil – When God shut the door
  5. Fiinka – Довбуш
  6. Krutь – Колискова
  7. Tember Blanche – Я вдома
  8. Angelina – Stronger
  9. 2TONE – Квітка
  10. Tvorchi – Heart Of Steel
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