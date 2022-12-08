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Кто победит в Нацотборе Евровидения 2023: прогнозы букмекеров

8 декабря 2022, 16:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
евровидение

Букмекеры оценили шансы претендентов на победу в Нацотборе Евровидения 2023. Так лидером отбора в Украине может стать Jerry Heil.

У певицы есть все шансы представлять нашу страну в Ливерпуле в мае 2023 года на конкурсе с песней When God Shut the Door.

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К тому же, Jerry Heil уже брала участие в Нацотборе, хоть и не смогла выиграть.

Как известно, всего в отборе берет участие 10 артистов и коллективов, и букмекеры уже расставили их по призовым местам:

  • 2 место – TVORCHI;
  • 3 место – Moisei;
  • 4 место – OY Sound System;
  • 5 место – Angelina;
  • 6 место — КRUТЬ;
  • 7 место – FIINKA;
  • 8 место — 2TONE;
  • 9 место – DEMCHUK;
  • 10 место – Tember Blanche.

Букмекеры

Напомним, что участники Нацотбора Евровидения выступят на сцене перед звездным жюри уже 17 декабря. Впрочем, победителя выбирать будут не только они — правила голосования не изменились, и судьи с украинцами будут голосовать 50 на 50.

Примечательно, что сделать это можно будет через сервис Дія. Имя победителя станет известно уже в декабре — у него будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к выступлениям на большой сцене в мае 2023.

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