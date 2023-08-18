Володимир Дантес випустив кліп на пісню Кити. Артист зізнався, що відобразив у ролику дещо дуже особисте для нього – у роботі він віддається спогадам зі свого дитинства.

– Уся ця історія кліпу й альбому загалом для мене дуже особиста, ви зрозумієте чому. І я дуже сподіваюся, що кожен і кожна з вас знайде в ньому свої спогади. Вода символізує життя, а кити – як алегорія того вічного, на чому тримається світ, – заявив Дантес.

Так, ролик – частина життя музиканта, коли він маленьким їздив із батьками до Криму. За день до прем’єри він розповів, що все б віддав за те, щоб знову їхати в плацкарті в Євпаторію і насолоджуватися літом на морі.

– Тривалий час ми їздили потягом (у плацкарті), і мені дуже подобалася ця естетика. Аромат їжі, особливо курочки гриль, яка змішується із запахами поту і перегару. Батькам не дуже це заходило, але мені було весело. А найулюбленіший момент подорожі – коли за вікном з’являвся Сасик (Сиваш), – поділився своїми спогадами Дантес.

Нагадаємо, що 16 серпня Джамала випустила кавер на пісню Frozen від Мадонни. Це було зроблено до дня народження американської зірки, співачка обрала пісню через дитячі літні спогади.