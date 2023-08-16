Українська співачка Джамала випустила кавер на легендарну пісню Frozen від Мадонни. Це було зроблено на день народження американської зірки – сьогодні Мадонні виповнюється 65 років.

Так, трек записувався в Лос-Анджелесі в студії компанії Spotify, і Джамала пояснила, чому обрала саме цю пісню. Роботу було обрано на тлі дитячих спогадів на березі моря.

– Пам’ятаю, влітку мию посуд у нашому кафе наприкінці робочого дня. Ми з Евеліною кидаємо все і біжимо танцювати, де грали пісні Secret, Music і Frozen. Саме остання з таким автентичним бриджем запала мені в душу. До того ж, зараз мені дуже резонують слова пісні – співачка завжди виступала за рівноправність і дуже підтримує Україну в умовах війни. У її день народження хочу привітати, підтримати її і подякувати, – заявила співачка.

Джамала додала, що вклала дуже багато любові та душі в цю роботу, і сподівається, що її оцінить сама Мадонна.

Утім, сама виконавиця оригінальної пісні Frozen напередодні свого дня народження потрапила до лікарні через проблеми зі здоров’ям. Мадонна звернулася до своїх дітей після небезпечного інциденту, і заявила, що любов сім’ї та друзів – найкращі ліки.