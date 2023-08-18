Владимир Дантес выпустил клип на песню Кити. Артист признался, что отобразил в ролике кое-что очень личное для него — в работе он предается воспоминаниям из своего детства.

— Вся эта история клипа и альбома в целом для меня очень личная, вы поймете почему. И я очень надеюсь, что каждый и каждая из вас найдет в нем свои воспоминания. Вода символизирует жизнь, а киты — как аллегория того вечного, на чем держится мир, — заявил Дантес.

Так, ролик — часть жизни музыканта, когда он маленьким ездил с родителями в Крым. За день до премьеры он рассказал, что все бы отдал за то, чтобы снова ехать в плацкарте в Евпаторию и наслаждаться летом на море.

— Долгое время мы ездили поездом (в плацкарте), и мне очень нравилась эта эстетика. Аромат еды, особенно курочки гриль, которая смешивается с запахами пота и перегара. Родителям не очень это заходило, но мне было весело. А самый любимый момент путешествия — когда за окном появлялся Сасык (Сиваш), — поделился своими воспоминаниями Дантес.