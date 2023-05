Вийшов третій трейлер гоночної кінофраншизи Форсаж 10. Сюжет ролика присвячено коханій Домініка Торетто Летті та всій його родині.



У новому драматичному трейлері показується, як Домінік, роль якого грає Він Дизель, захищає свою сім’ю від ворога Данте, в якого втілиться Джейсон Момоа. Противник всіляко намагається нашкодити близьким головного героя, проте його кінцева мета – восьмирічний син Торетто.

У відео звучить композиція On The Nature of Daylight Макса Ріхтера.

Нагадаємо, до цього вже вийшло два трейлери довгоочікуваної нової частини стрічки. У другому трейлері Форсажу 10 показали все те, що притаманне франшизі: спорткари, погоні, перестрілки та вибухи. Також у відео з’явився Хана, який був “мертвий” ще з третьої частини.

Прем’єра Форсажу 10 відбудеться вже за кілька тижнів, а саме – 19 травня.