Universal Pictures опублікувала другий трейлер до фільму Форсаж 10. Це не фінальна картина, і вона ще не ставить крапку в історії Домініка Торетто і його близьких.

Трейлер триває трохи більше двох з половиною хвилин, і в ньому показали все те, що притаманне франшизі – швидкі спорткари, погоні, перестрілки, бійки та вибухи. Також у ролику показали Хана, який був “мертвим” ще з третьої частини – тоді він нібито згорів в автомобілі в Токіо після погоні з лиходієм.

Форсаж 10 розповість про сім’ю Домініка Торетто – тепер близькі головного героя зіткнуться з найсерйознішим супротивником. Йдеться про Данте – сина наркобарона Рейєса, якого застрелили ще в п’ятій частині Форсажу.

Традиційно, в картині з’являться всі голлівудські зірки з бойовиків – Він Дізель, Джейсон Момоа, Брі Ларсон, Шарліз Терон, Мішель Родрігес, Наталі Еммануель, Лудакріс, Джон Сіна і Джейсон Стейтем.

Прем’єра запланована на 17 травня 2023 року.

Утім, історія перших частин поступово зникає – на аукціон виставили легендарний Nissan Skyline GT-R із франшизи Форсаж. Цей Nissan збирали на основі уподобань Пола Вокера, і тюнінг у ньому помітно додає потужності.