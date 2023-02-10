Вийшов офіційний трейлер останньої 10 частини гоночної кінофраншизи Форсаж. Прем’єра фільму запланована на 19 травня.

Сюжет фільму тягне за собою події 2011 року. Тоді Домінік Торетто, роль якого грає Він Дізель, разом зі своєю командою розправилися з мерзенним бразильським наркобароном Ернаном Рейєсом, обезголовивши його імперію.

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Чого вони не знали, так це те, що син Рейєса – Данте, в ролі якого з’явиться Джейсон Момоа, був свідком усього цього і провів останні 12 років, розробляючи план, як змусити Домініка заплатити максимальну ціну за батька.

Крім того, що Данте небезпечний для всієї родини Домініка, його метою стане син Торетто.

У фільмі також зіграли такі актори, як Мішель Родрігес, Джордана Брюстер, Тайріз Гібсон, Наталі Еммануель, Джейсон Стейтем, Джон Сіна, Гелен Міррен, Брі Ларсон, Даніела Мелшіор, Алан Річсон і Ріта Морено.

Ба більше, показаний в трейлері і покійні Пол Вокер, який трагічно загинув в результаті автокатастрофи в 2013 році.