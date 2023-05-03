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О любимой и семье. Вышел третий трейлер Форсажа 10

3 мая 2023, 12:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Форсаж 10 трейлер

Вышел третий трейлер гоночной кинофраншизи Форсаж 10. Сюжет ролика посвящен любимой Доминика Торетто Летти и всей его семье.

В новом драматическом трейлере показывается, как Доминик, роль которого играет Вин Дизель, защищает свою семью от врага Данте, в которого воплотится Джейсон Момоа. Противник всячески пытается навредить близким главного героя, однако его конечная цель — восьмилетний сын Торетто.

В видео звучит композиция On The Nature of Daylight Макса Рихтера.

Напомним, до этого уже вышло два трейлера долгожданной новой части ленты. Во втором трейлере Форсажа 10 показали все то, что присуще франшизе: спорткары, погони, перестрелки и взрывы. Также в видео появился Хана, который был “мертв” еще с третьей части.

Премьера Форсажа 10 состоится уже через несколько недель, а именно — 19 мая.

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