Компанія Apple показала другий трейлер історичної драми Наполеон від Рідлі Скотта. У ролику показали ключові сцени і головного героя, якого грає Хоакін Фенікс.

Так, сюжет картини розповість про Наполеона, який дістався до вершини будучи простим офіцером. Очікується, що у фільмі також покажуть його стосунки з Жозефіною, яку він по-справжньому кохав.

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Фільм має бути цікавим – його створенням займається Рідлі Скотт, який працював над Той, хто біжить по лезу і Гладіатором.

Так, акторський склад допоможе розкрити всі емоції героїв – у стрічці глядачі слідкуватимуть за грою Хоакіна Фенікса, Ванесси Кірбі та Тахара Рахіма.

Прем’єра картини очікується 22 листопада 2023 року. Після появи на великих екранах, Наполеон покажуть на цифровому сервісі Apple+.

У майбутньому також з’явиться і режисерська версія, яка триватиме аж 4 години.

Нещодавно вийшов трейлер фільму Прісцилла про дружину Преслі – ще одна картина з історичним підтекстом. Стрічку знято за мотивами мемуарів Елвіс і я, які сама кохана музиканта і написала. У прокаті робота з’явиться вже 3 листопада.