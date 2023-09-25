Стримінгова платформа Netflix випустила трейлер до шоу за мотивами серіалу Гра в кальмара. Сотні учасників боротимуться за $4,56 млн.

У короткому ролику показали деякі моменти зі знімання і кадри, які підвищують градус напруги для глядачів.

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У шоу братиме участь 456 осіб – стільки, скільки і в оригінальному серіалі. Публіці покажуть розвиток реаліті за допомогою 10 серій, які стануть доступними передплатникам вже з 22 листопада 2023 року.

Для учасників підготували різні випробування, які частково нагадуватимуть завдання з оригінального серіалу. Також глядачам обіцяють і новий контент.

Щоправда, у шоу точно ніхто не помиратиме. Однак навколо шоу вже розгорівся скандал – під час зйомок у Великій Британії учасникам реаліті знадобилася медична допомога. Деякі конкурсанти втрачали свідомість через втому та холод.

Восени на Netflix з’явиться ще один цікавий серіал – це документалка про Девіда Бекхема. Проєкт детально розповість про життя відомого футболіста, який може похизуватися насиченим минулим і великими досягненнями у спорті.

Фото: Гра в кальмара