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О любви и военном деле: вышел второй трейлер фильма Наполеон

18 октября 2023, 18:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Наполеон

Компания Apple показала второй трейлер исторической драмы Наполеон от Ридли Скотта. В ролике показали ключевые сцены и главного героя, которого играет Хоакин Феникс.

Так, сюжет картины расскажет о Наполеоне, который добрался до вершины будучи простым офицером. Ожидается, что в фильме также покажут его отношения с Жозефиной, которую он по настоящему любил.

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Фильм должен быть интересным — его созданием занимается Ридли Скотт, который работал над Бегущим по лезвию и Гладиатором. 

Так, актерский состав поможет раскрыть все эмоции героев — в картине зрители будут следить за игрой Хоакина Феникса, Ванессы Кирби и Тахар Рахима.

Премьера картины ожидается 22 ноября 2023 года. После появления на больших экранах, Наполеон покажут на цифровом сервисе Apple+.

В будущем также появится и режиссерская версия, которая будет длиться аж 4 часа.

Недавно вышел трейлер фильма Присцилла о жене Пресли — еще одна картина с историческим подтекстом. Лента снята по мотивам мемуаров Элвис и я, которые сама возлюбленная музыканта и написала. В прокате работа появится уже 3 ноября.

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