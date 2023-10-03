Вийшов перший трейлер фільму Прісцилла про дружину короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Режисером стрічки стала Софія Коппола.

Стрічку знято за мотивами мемуарів Елвіс і я, написаних Прісциллою Преслі. У них вона детально описала стосунки з американським співаком і актором.

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У трейлері показана їхня перша зустріч, зародження почуттів, його служба в армії, слава Преслі, весілля, народження дитини, а також сварки між подружжям.

Головну роль виконала Кейлі Спені, а Елвіса Преслі зіграв Джейкоб Елорді. Фільм Прісцилла вийде в американський прокат 3 листопада.

Елвіс Преслі і Прінцилла були в шлюбі з 1967 до 1973 року. У 1968-му в них народилася донька, однак у січні 2023 року Ліза Марі Преслі померла. Їй було 54 роки.