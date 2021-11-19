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Про кохання до однієї жінки: прем’єра кліпу Пономарьова та Dzidzio

19 Листопада 2021, 10:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Пономарев и Dzidzio

Українські виконавці Олександр Пономарьов та Михайло Хома (Dzidzio) презентували кліп на пісню Пазли. Артисти заспівали романс про кохання двох чоловіків до однієї жінки.

Автором музики та слів виступив Пономарьов, а режисером кліпу – Володимир Шурубура. Відомо, що відеороботу знімали у Бучі під Києвом.

За словами Олександра, спільна пісня з’явилася давно, але були труднощі із її записом – в обох артистів щільний графік.

Фанати музикантів моментально відреагували на прем’єру кліпу:

  • Ще один шедевр. Дуже тонко та чуттєво. Браво!
  • Хлопці, ви неймовірні! Так ніжно, романтично, красиво та потужно. Це пісня, яку слухатимуть усі.
  • До мурашок по шкірі, до сліз… Дякую! Ви дуже дужий дует!
  • Все, що роблять ці двоє – шедевр… Якісно та дуже круто!

Нагадаємо, що саму пісню Пономарьов та Хома анонсували у листопаді. За словами Олександра, він хоче, щоб публіка бачила Михайла Хому як співчого артиста, а не лише в образі Dzidzio. Раніше музиканти вже працювали разом над музикою у рамках квартету. Йдеться про пісню Чому, яку заспівали Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров та Алексєєв.

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Теги
DZIDZIO , Кліп , Новий кліп , Олександр Пономарьов
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