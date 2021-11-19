Українські виконавці Олександр Пономарьов та Михайло Хома (Dzidzio) презентували кліп на пісню Пазли. Артисти заспівали романс про кохання двох чоловіків до однієї жінки.

Автором музики та слів виступив Пономарьов, а режисером кліпу – Володимир Шурубура. Відомо, що відеороботу знімали у Бучі під Києвом.

За словами Олександра, спільна пісня з’явилася давно, але були труднощі із її записом – в обох артистів щільний графік.

Фанати музикантів моментально відреагували на прем’єру кліпу:

Ще один шедевр. Дуже тонко та чуттєво. Браво!

Хлопці, ви неймовірні! Так ніжно, романтично, красиво та потужно. Це пісня, яку слухатимуть усі.

До мурашок по шкірі, до сліз… Дякую! Ви дуже дужий дует!

Все, що роблять ці двоє – шедевр… Якісно та дуже круто!

Нагадаємо, що саму пісню Пономарьов та Хома анонсували у листопаді. За словами Олександра, він хоче, щоб публіка бачила Михайла Хому як співчого артиста, а не лише в образі Dzidzio. Раніше музиканти вже працювали разом над музикою у рамках квартету. Йдеться про пісню Чому, яку заспівали Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров та Алексєєв.