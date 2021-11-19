Українські виконавці Олександр Пономарьов та Михайло Хома (Dzidzio) презентували кліп на пісню Пазли. Артисти заспівали романс про кохання двох чоловіків до однієї жінки.
Автором музики та слів виступив Пономарьов, а режисером кліпу – Володимир Шурубура. Відомо, що відеороботу знімали у Бучі під Києвом.
За словами Олександра, спільна пісня з’явилася давно, але були труднощі із її записом – в обох артистів щільний графік.
Фанати музикантів моментально відреагували на прем’єру кліпу:
- Ще один шедевр. Дуже тонко та чуттєво. Браво!
- Хлопці, ви неймовірні! Так ніжно, романтично, красиво та потужно. Це пісня, яку слухатимуть усі.
- До мурашок по шкірі, до сліз… Дякую! Ви дуже дужий дует!
- Все, що роблять ці двоє – шедевр… Якісно та дуже круто!
Нагадаємо, що саму пісню Пономарьов та Хома анонсували у листопаді. За словами Олександра, він хоче, щоб публіка бачила Михайла Хому як співчого артиста, а не лише в образі Dzidzio. Раніше музиканти вже працювали разом над музикою у рамках квартету. Йдеться про пісню Чому, яку заспівали Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров та Алексєєв.