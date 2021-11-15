Неформат, але соромно не буде: Пономарьов про спільний трек із Dzidzio

Українські виконавці Олександр Пономарьов та Михайло Хома (Dzidzio) анонсували спільний трек та кліп на нього. Нині у Бучі під Києвом знімають відео на нову пісню. Артисти заспівають романс про кохання двох чоловіків до однієї жінки.

Раніше вони вже співпрацювали в рамках квартету. Йдеться про пісню Чому, яку заспівали Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров та Alekseev.

За словами Пономарьова, він хоче, щоб публіка бачила Михайла Хому як співочого артиста, а не лише в образі Dzidzio.

– Колись давно на Чорноморських іграх разом з Кузьмою Скрябіним ми були членами журі, а Міша був конкурсантом на цьому дитячому конкурсі. Я запам’ятав, що він дуже добре вміє співати і, власне, зараз із нього виймаю це, тобто, щоб він був не тільки Dzidzio. Я йому навіть сказав, що в особі Пономарьова ти знайшов ворога для Dzidzio і товариша для Михайла Хоми. Тобто він має співати, – зауважив Олександр Пономарьов.

Співак також розповів, що їх спільна пісня з’явилася давно, проте були труднощі щодо її запису через щільні графіки обох артистів.

Пономарьов та Хома планують презентувати спільний кліп на День чоловіка – 19 листопада.

Слова та музику до нової пісні написав Олександр Пономарьов.

За його словами, цей трек абсолютно неформатний, як і квартетна пісня Чому. Попри те, що ці треки неформатні для радіостанцій, люди на концертах дуже добре їх сприймають.

– Вони скучили за цим. Тобто це говорить про те, що музичні продюсери радіостанцій не завжди праві в тому, що вони крутять. Занадто занижена планка нині у музиці. Це пісня інакша, мені за неї не буде соромно, – наголосив Пономарьов.

Він додав, що новий трек буде ліричним.

– Там є, над чим подумати, але навіть річ не в тому. У мене багато ліричних пісень. Хоча у мене ще є і швидкі пісні, в основному я лірик — це правда. І вона інакша з усіх боків. Якщо говорити про стандарти, які заявляють музичні продюсери радіостанцій, то вона не підходить за жодним каноном або правилом, – зазначив артист.

За словами артиста, продюсери радіостанцій рекомендують, щоб у треках використовували біт та інше.

– Тобто, пісня Я люблю тільки тебе, умовно кажучи, на радіостанції не потрапила. Вона стала популярною в інший спосіб. Завдяки тому, що хтось почув там, хтось побачив відеокліп. На радіостанціях вона неформатна була, – розповів Пономарьов.

Він додав, що намагався робити форматну музику. Проте співак розумів, що це звичайне ремесло, а не творчість, якої він так прагне.