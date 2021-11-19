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Про любовь к одной женщине: премьера клипа Пономарева и Dzidzio

19 ноября 2021, 10:10
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Пономарев и Dzidzio

Украинские исполнители Александр Пономарев и Михаил Хома (Dzidzio) презентовали клип на песню Пазли. Артисты спели романс о любви двух мужчин к одной женщине.

Автором музыки и слов выступил Пономарев, а режиссером клипа — Владимир Шурубура. Известно, что видеоработу снимали в Буче под Киевом.

По словам Александра, общая песня появилась давно, но были трудности с ее записью — у обоих артистов плотный график.

Фанаты музыкантов моментально отреагировали на премьеру клипа:

  • Еще один шедевр. Очень тонко и чувственно. Браво! 
  • Ребята, вы невероятны! Так нежно, романтично, красиво и мощно. Это песня, которую будут слушать все. 
  • До мурашек по коже, до слез… Спасибо! Вы очень сильный дуэт!
  • Все, что делают эти двое – шедевр… Качественно и очень круто!

Напомним, что саму песню Пономарев и Хома анонсировали в ноябре. По словам Александа, он хочет, чтобы публика видела Михаила Хому как певческого артиста, а не только в образе Dzidzio. Ранее музыканты уже работали вместе над музыкой в рамках квартета. Речь идет о песне Чому, которую спели Александр Пономарев, Dzidzio, Артем Пивоваров и Alekseev.

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Теги
DZIDZIO , Кліп , Новый клип , Олександр Пономарьов
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