Украинские исполнители Александр Пономарев и Михаил Хома (Dzidzio) презентовали клип на песню Пазли. Артисты спели романс о любви двух мужчин к одной женщине.

Автором музыки и слов выступил Пономарев, а режиссером клипа — Владимир Шурубура. Известно, что видеоработу снимали в Буче под Киевом.

По словам Александра, общая песня появилась давно, но были трудности с ее записью — у обоих артистов плотный график.

Фанаты музыкантов моментально отреагировали на премьеру клипа:

Еще один шедевр. Очень тонко и чувственно. Браво!

Ребята, вы невероятны! Так нежно, романтично, красиво и мощно. Это песня, которую будут слушать все.

До мурашек по коже, до слез… Спасибо! Вы очень сильный дуэт!

Все, что делают эти двое – шедевр… Качественно и очень круто!

Напомним, что саму песню Пономарев и Хома анонсировали в ноябре. По словам Александа, он хочет, чтобы публика видела Михаила Хому как певческого артиста, а не только в образе Dzidzio. Ранее музыканты уже работали вместе над музыкой в рамках квартета. Речь идет о песне Чому, которую спели Александр Пономарев, Dzidzio, Артем Пивоваров и Alekseev.