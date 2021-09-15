Чоловік українського блогера-мільйонника Саші Пустовіт Ігор відреагував на її інтерв’ю про розлучення.

Ігор опублікував серію Instagram-stories, в яких заявив, що в інтерв’ю Маші Єфросиніній Саша збрехала.

– Збрехала вперше, щоб мотивувати вас думати красиво про себе. Збрехала вдруге, щоб мотивувати вас думати погано про мене, – написав він.

Крім того, він зазначив, що має віддати належне, оскільки зіграно та змонтовано красиво.

– З усіма вирваними з контексту вставками, зі спотворенням фактів, із вигадками та прикрашаннями, зі сльозами, щоб персонажа ще й стало шкода. За всіма канонами помсти та знищення колишнього, якому все ж вдалося вижити, – додав Ігор.

Також він наголосив, що поки що не даватиме коментарів та не виправдовуватиме себе, а дасть час підписникам “посмакувати його приниження”.

– Воно насправді вийшло смачним, однак будь-який детектор брехні просто згорів би від перевантаження, якби він там був присутній, – підсумував чоловік.

Варто зазначити, що Ігор видалив усі спільні фото з Сашею з Instagram.

14 вересня вийшло велике інтерв’ю Саші Пустовіт, яке вона дала Маші Єфросиніній. Блогер зізналася, що вісім разів збирала речі, перш ніж зважилася на розлучення.

За словами Пустовіт, вона приховувала проблеми в сім’ї та сварки з чоловіком, оскільки намагалася згладити всі проблеми. Також вона зазначила, що неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку Ігоря.

Нагадаємо, що Саша Пустовіт оголосила про розлучення з Ігорем Пустовітом у липні. У екс-коханих є двоє синів.