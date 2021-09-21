Украинский блогер Игорь Пустовит рассказал свою версию развода с блогером-миллионником Сашей Пустовит.

Мужчина признался, что долгое время не знал о том, что Саша страдает булимией, пока не оставил диктофон дома. Он подчеркнул, что неоднократно предлагал экс-возлюбленной обратиться за помощью к врачу, однако она не соглашалась. Из-за этой проблемы у экс-супругов постоянно были конфликты.

— Я пытался ее уговорить на лечение, я ей говорил, что ее проблема — моя проблема, поэтому мы должны решить ее вместе. Предлагал поехать за границу, найти хорошую клинику. Булимия просто так не лечится после восьми лет. Тут нужны профессионалы, и я говорил ей об этом, однако слышал: Ты не тот, с кем я буду это решать, — сказал Игорь.

Пустовит отметил, что не желал Саше целенаправленно заработать рак желудка.

— Она мне говорила: Ты дно и уже ни на что себе в этой жизни не заработаешь… Я отвечал, что она на рак желудка быстрее заработает, если не будет лечиться. Вот так это было проговорено, — сказал мужчина.

Также он опроверг то, что называл Сашу “ведром”.

— Я пережил унижения в этом браке. Раз 10 она говорила, что у меня маленький половой орган, но начала говорить это через два года. Я объяснял, что он не уменьшился с того момента, как мы поженились… Говорила, что перестала меня чувствовать, что может я поправился… Поэтому единственный раз я сказал ей за это “ведро” в финальной ссоре, — подчеркнул Пустовит.

Мужчина отметил, что всеми унижениями в его сторону экс-волюбленная питалась и наслаждалась. Также он сказал, что вскоре понял, что живет не в отношениях, а в афере, и признался, для чего и почему смотрел телефон Саши. В итоге — он увидел неприятное сообщение в свою сторону от мамы экс-возлюбленной.

— Она смотрела фильм и уснула, а он продолжал идти. Это произошло три месяца назад, я понимал уже, что что-то происходит, открываются салоны, а я успеваю зарабатывать только себе на счета. Понимаю, что не идет к тому, что и я стану успешным, я как-будто прислуга. Это было неправильно с моей стороны, но я не жалею, поскольку в результате спас себя, — сказал Игорь.

Также он рассказал о том, предлагал ли сделать Саше аборт, когда у нее обнаружили закрытую форму туберкульоза.

— Саша была на втором месяце беременности, ей принесли ящик антибиотиков, которые она должна была пить. Это не произошло за день или два, лечение шло месяц или два. Мы с ее мамой ездили в специализированный институт, чтобы узнать можно ли продолжать беременность или ее следует перенести. Мы все это обговаривали вместе, — рассказал Пустовит.

Игорь признался, что прямого предложения сделать аборт не было, это была дискуссия, и все решалось вместе.

Напомним, недавно Саша Пустовит рассказала о причинах развода с Игорем. Блогер призналась, что восемь раз собирала вещи, прежде чем решила окончательно прекратить эти отношения.

Кроме того, она сказала, что неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужа.