Український дизайнер Андре Тан дав поради щодо того, як скласти капсульний гардероб. Це колекції з кількох основних предметів одягу, які рідко виходять із моди.

Дизайнер наголосив, що при цьому використовується мінімум речей, але максимум образів. Перше, що необхідно зробити під час створення капсульного гардеробу – розставити пріоритети.

Потрібно проаналізувати свій стиль життя та обрати найактуальніші сфери. Наприклад, ви вся у роботі – діловий стиль для вас, займаєтеся спортом – інвестуйте у відповідну капсулу.

– Саме в цих капсулах має бути найбільша кількість речей, щоб створювати безліч образів на кожен день, – зазначив Андре Тан.

Наступне – ядро ​​капсули, з якого все починається. Якщо брати повсякденний стиль – пуховик чи улюблені джинси.

Після того, як ядро ​​капсули встановлено, настав час доповнювати його базовими речами без зайвого декору.

– Тільки маючи міцну базу, можна впроваджувати в капсулу трендові та незвичайні елементи, – наголосив Андре Тан.

Наступний крок – правило однакової температури. Для того, щоб речі з капсули створювали єдиний стильний образ, не можна забувати про поєднання кольорів.

– Речі не повинні бути одного кольору, але вони повинні дотримуватися однієї колірної температури, щоб мати гармонійний вигляд, – сказав дизайнер.

І наостанок – не бійтеся експериментувати. Додайте модні аксесуари, прикраси та спробуйте різноманітні тренди.

– Не забувайте, що базові речі теж мають властивість старіти, тож періодично оновлюйте свій капсульний гардероб, – підсумував Андре Тан.

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