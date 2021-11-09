Шкіра чи еко-шкіра — матеріал, який просто створений для осінньо-зимового періоду. Він не тільки добре поєднується з іншими фактурами, такими як трикотаж, денім, хутро, а й додає образу перчинки та зухвалості.

Персональний стиліст Анна Ткаченко разом із Фактами ICTV розібралися, з чим носити шкіряні лосини, які стануть чудовою альтернативою звичним джинсам і штанам.

Шкіряні лосини чудово поєднуються з жакетом і кедами.

– Мікс класики, спорту й екстравагантності створює не нудний та комфортний лук на кожен день, – зазначила Анна.

У поєднанні з джемпером і кросівками. Зручно та тепло — це саме те, що необхідно в період настання холодів.

Стиліст радить звичайний на перший погляд образ розбавити цікавими аксесуарами: ланцюжками, підвісками та масивними каблучками.

Чудовий матимуть вигляд шкіряні лосини разом зі светром, пальто та чоботями моделі челсі.

– Пальто дає цьому аутфіту структурованості та зібраності, а шкіряні лосини зі взуттям на низькому ходу понижують градус строгості. Таким чином виходить збалансована та актуальна нині формула, – наголосила Ткаченко.

Радить стиліст поєднувати шкіряні лосини зі шкіряним жакетом.

– Total look зі шкіри — варіант для тих, хто любить опинятися в центрі уваги. Виділена талія та підбори підкреслять жіночну фігуру та додадуть наряду звабливості, – сказала Анна.

Також можна одягнути до шкіряних лосин топ і ботфорти. Тут важливо знайти межу між сексуальністю та вульгарністю.