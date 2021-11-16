Украинский дизайнер Андре Тан дал советы относительно того, как составить капсульный гардероб. Это коллекции из нескольких основных предметов одежды, которые редко выходят из моды .

Дизайнер подчеркнул, что при этом используется минимум вещей, но максимум образов. Первое, что необходимо сделать при создании капсульного гардероба — расставить приоритеты.

Нужно проанализировать свой стиль жизни и выбрать самые актуальные сферы. Например, вы вся в работе — деловой стиль для вас, занимаетесь спортом — инвестируйте в соответствующую капсулу.

— Именно в этих капсулах должно быть самое большое количество вещей, чтобы создавать множество образов на каждый день, — отметил Андре Тан.

Следующее — ядро капсулы, с которого все начинается. Если брать повседневный стиль — пуховик или любимые джинсы.

После того, как ядро капсулы определенно, пришло время дополнять его базовыми вещами без излишнего декора.

— Только имея прочную базу, можно внедрять в капсулу трендовые и необычные элементы, — подчеркнул Андре Тан.

Следующий шаг — правило одинаковой температуры. Для того, чтобы вещи из капсулы создавали единый стильный образ, нельзя забывать о сочетании цветов.

— Вещи не должны быть одного цвета, но они должны соблюдать одну цветовую температуру, чтобы смотреться гармонично, — сказал дизайнер.

И на последок — не бойтесь экспериментировать. Добавляйте модные аксессуары, украшения и пробуйте разнообразные тренды.

— Не забывайте, что базовые вещи тоже имеют свойство устаревать, так что периодически обновляйте свой капсульный гардероб, — подытожил Андре Тан.

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