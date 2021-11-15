Худі – це один із найкомфортніших елементів гардероба, який вважається атрибутом спортивного стилю. Але попри це, худі досить ефектно поєднується із класичними речами.

Завдяки цьому елементу гардероба можна експериментувати зі стилем і створювати величезну різноманітність луків. Стиліст Лілія Жежер розповіла Фактам ICTV, з чим носити худі та які образи зараз на піку популярності.

Худі + спортивні штани

Худі + шкіряні брюки

– Худі заправляємо в шкіряні штани прямого крою (щоб окреслити талію), зверху накидаємо шкіряну куртку на кілька розмірів більше. Образ доповнюємо черевиками з гострим носом на kitten heels (гострий носок візуально видовжить силует). Стильно – максимально! – каже стиліст.

Також Лілія радить не забувати про аксесуари. Прикраси у вигляді ланцюжів, сережок та окулярів не будуть зайвими.