Худі – це один із найкомфортніших елементів гардероба, який вважається атрибутом спортивного стилю. Але попри це, худі досить ефектно поєднується із класичними речами.
Завдяки цьому елементу гардероба можна експериментувати зі стилем і створювати величезну різноманітність луків. Стиліст Лілія Жежер розповіла Фактам ICTV, з чим носити худі та які образи зараз на піку популярності.
Худі + спортивні штани
Найпростіше рішення – поєднати худі зі спортивними штанами, накинувши зверху тренч або пальто. Завдяки поєднанню спортивного та класичного стилів такий образ вважається дуже модним.
Сміливі дівчата можуть доповнити свій лук лоферами, більш звичний варіант – кросівки. В осінній період краще обрати трендові черевики – челсі.
Худі + мом-джинси
Одні з найактуальніших фасонів джинс – розслаблені. Саме такі, щоб можна було заправити худі, світшоти або светри.
Заправити худі – означає візуально зробити акцент на талії та привернути увагу до своєї фігури.
– Від самого початку заправляти спортивні елементи топів у джинси нам порадила Вікторія Бекхем, – хто ми, щоб не послухатись? – жартома каже Лілія.
Худі + класичні брюки
Така комбінація може здаватися дуже незвичною, проте міксування стилів завжди робить образ цікавішим.
Стиліст Лілія радить експериментувати і не боятися стилізувати худі з класичними брюками.
Худі + шкіряні брюки
– Худі заправляємо в шкіряні штани прямого крою (щоб окреслити талію), зверху накидаємо шкіряну куртку на кілька розмірів більше. Образ доповнюємо черевиками з гострим носом на kitten heels (гострий носок візуально видовжить силует). Стильно – максимально! – каже стиліст.
Також Лілія радить не забувати про аксесуари. Прикраси у вигляді ланцюжів, сережок та окулярів не будуть зайвими.