Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Музика

Премію M1 Music Awards перенесли через Covid-19 – нова дата

31 Січня 2022, 12:23
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Премію M1 Music Awards перенесли через Covid-19 – нова дата

Музична премія M1 Music Awards переноситься на 3 грудня 2022 року через зростання захворюваності на коронавірус серед співробітників телеканалу М1 та компанії Таврійські Ігри. Раніше повідомлялося, що премія має пройти 28 квітня 2022 року.

– Аби підготувати високотехнологічне шоу, необхідна щоденна робота понад двох тисяч спеціалістів. Ми розуміємо, що найближчим часом через складну епідеміологічну ситуацію та стрімкий зріст захворюваності це неможливо, – заявив генеральний директор телеканалу М1 Сергій Перцев.

За його словами, серед співробітників команди, яка готує премію щодня фіксують нові випадки коронавірсу.

– Через це робота всіх департаментів призупиняється. Розуміємо, що фізично не встигнемо підготуватися так, як запланували. А ми, як і завжди, збираємося представити революційний для України рівень! І на менше не погоджуємося, – наголосив гендиректор М1.

Теги
M1 Music Awards , Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь