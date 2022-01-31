Музична премія M1 Music Awards переноситься на 3 грудня 2022 року через зростання захворюваності на коронавірус серед співробітників телеканалу М1 та компанії Таврійські Ігри. Раніше повідомлялося, що премія має пройти 28 квітня 2022 року.

– Аби підготувати високотехнологічне шоу, необхідна щоденна робота понад двох тисяч спеціалістів. Ми розуміємо, що найближчим часом через складну епідеміологічну ситуацію та стрімкий зріст захворюваності це неможливо, – заявив генеральний директор телеканалу М1 Сергій Перцев.

За його словами, серед співробітників команди, яка готує премію щодня фіксують нові випадки коронавірсу.

– Через це робота всіх департаментів призупиняється. Розуміємо, що фізично не встигнемо підготуватися так, як запланували. А ми, як і завжди, збираємося представити революційний для України рівень! І на менше не погоджуємося, – наголосив гендиректор М1.