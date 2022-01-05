64-ту церемонію вручення музичної премії Греммі перенесли через сплеск випадків захворювання на Covid-19, спричинений новий штамом Омікрон.

Шоу мало відбутися 31 січня, але його перенесуть на іншу дату. Про це повідомили в спільній заяві The Recording Academy та CBS у середу, 5 січня.

— Після ретельного розгляду та аналізу з міськими та державними чиновниками, експертами з охорони здоров’я та безпеки, спільнотою артистів та нашими численними партнерами, Академія звукозапису та CBS відклали 64-ту щорічну вручення премії Греммі, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що здоров’я та безпека тих, хто є у музичній спільноті, живої аудиторії та сотень людей, залишаються головним пріоритетом. Через це проведення шоу 31 січня “містить багато ризиків”.

Нагородження планувалося провести у Лос-Анджелесі. За даними Управління охорони здоров’я округу Лос-Анджелес, лише у вівторок 21 790 людей в окрузі Лос-Анджелес здали позитивний результат тесту на коронавірус.

Номінантів на премію Греммі 2022 оголосили 23 листопада минулого року. Лідером за кількістю номінацій виявився джазовий музикант Джон Батіст – 11, Джастін Бібер номінований у восьми категоріях, а Біллі Айліш – у семи.