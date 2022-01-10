У ніч на 10 січня у Лос-Анджелесі пройшла 79-та щорічна церемонія вручення премії Золотий глобус. Захід відбувся у готелі Beverly Hilton з дотриманням усіх карантинних обмежень.

Список переможців премії Золотий глобус-2021:

Найкращий фільм (драма) – У руках пса

Найкращий фільм (мюзикл або комедія) – Вестсайдська історія

Найкращий актор у драматичному фільмі – Вілл Сміт – Король Річард

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі – Ніколь Кідман – Бути Рікардо

Найкращий актор у фільмі (мюзиклі чи комедії) – Ендрю Гарфілд – Тік, тік… БУМ!

Найкраща жіноча роль у фільмі (мюзиклі чи комедії) – Рейчел Зеглер – Вестсайдська історія

Найкращий актор другого плану – Коді Сміт-Макфі – У руках пса

Найкраща жіноча роль другого плану – Аріана ДеБоуз – Вестсайдська історія

Найкращий телесеріал (мюзикл або комедія) – Хитрощі

Найкраща роль актора в телесеріалі (мюзиклі чи комедії) – Джейсон Судейкіс – Тед Лассо

Найкраща роль актриси в телесеріалі (мюзиклі чи комедії) – Жан Смарт – Хитрощі

Найкраща роль актора у драматичному серіалі – Джеремі Стронг – Спадкоємці

Найкраща роль актриси у драматичному серіалі – Мішель Родрігес – Поза

Найкращий драматичний серіал – Спадкоємці

Найкраща роль актриси другого плану – Сара Снук – Спадкоємці

Найкраща роль актора другого плану – О Ен Су – Гра в кальмара

Варто зазначити, що цьогоріч премія Золотий глобус проходила в оновленому форматі: без традиційного гламуру, ЗМІ та червоної доріжки. А через низку скандалів телеканал NBC відмовився вести пряму трансляцію заходу.

Голлівудська асоціація іноземної преси зазнала сильної критики через те, що в організації працюють приблизно 100 осіб, серед яких немає жодного чорношкірого. Також звинувачення стосувалися дорогих подарунків, які можуть отримувати члени асоціації, а це, мовляв, може вплинути на кінцевий результат.

Нагадаємо, що премія Золотий глобус вручається з 1944 року за кіно- і телефільми. Присудження Золотого глобусу розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії. Нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

Джерело: Golden Globe Awards