Музыкальная премия M1 Music Awards переносится на 3 декабря 2022 года из-за роста заболеваемости коронавирусом среди сотрудников телеканала М1 и компании Таврийские Игры. Ранее сообщалось, что премия должна пройти 28 апреля 2022 года.

— Чтобы подготовить высокотехнологичное шоу, необходима ежедневная работа более двух тысяч специалистов. Мы понимаем, что в ближайшее время из-за сложной эпидемиологической ситуации и стремительного роста заболеваемости это невозможно, — заявил генеральный директор телеканала М1 Сергей Перцев.

По его словам, среди сотрудников команды, которая готовит премию, ежедневно фиксируют новые случаи коронавирса.

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— Поэтому работа всех департаментов приостанавливается. Понимаем, что физически не успеем подготовиться, как запланировали. А мы, как всегда, собираемся представить революционный для Украины уровень! И на меньшее не соглашаемся, — подчеркнул гендиректор М1.

Шестая церемония награждения M1 Music Awards состоится 3 декабря 2022 года во Дворце спорта. Билеты, купленные ранее, остаются действительными.

M1 Music Awards – ежегодная музыкальная премия, которую основал телеканал М1 в 2015 году. Традиционно церемонии предшествует красная дорожка, которую транслируют в прямом эфире.