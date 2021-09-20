У Лос-Анджелесі пройшла 73-я церемонія вручення телевізійної премії Еммі 2021. Захід відбувся у традиційному форматі, тому урочиста частина розпочалася з червоної доріжки.

Цьогоріч зіркові гості при виборі вбрання акцентували свою увагу на яскравих кольорах та ефектних образах.

Найкращі образи червоної доріжки премії Еммі 2021 – дивіться далі у матеріалі.

Аня Тейлор-Джой

Зірка серіалу Ферзевий гамбіт Аня Тейлор-Джой на церемонію нагородження прийшла у жовтій сукні від Dior Haute Couture. Відкрита спина, силует по фігурі та довгий шлейф вбрання справили враження на всіх глядачів премії.

Акторка доповнила свій образ зачіскою із зібраним волоссям та прикрасами від Tiffany&Co.

Керрі Вашингтон

Акторка Керрі Вашингтон для червоної доріжки обрала сріблясту сукню-комбінацію від бренду Etro.

Елегантне вбрання підкреслювало вигини тіла зірки, а широкий корсетний пояс виділяв її талію. Керрі завершила образ низьким пучком та довгими сережками.

Біллі Портер

Одним із найепатажніших учасників Еммі 2021 став актор Біллі Портер. На заході він з’явився у чорному костюмі від Ashi Studio із рукавами-крилами.

Він доповнив образ діамантовим кольє, сережками, браслетом та взуттям на підборах.

Сара Полсон

Акторка Сара Полсон для світського виходу обрала пишне вбрання червоного кольору від Carolina Herrera. Увагу до її образу привертали об’ємні рукава-ліхтарики та глибоке декольте.

Кейт Вінслет

За традицією, акторка Кейт Вінслет надає перевагу класиці. На червоній доріжці вона з’явилася у чорній сукні від Giorgio Armani, яка підкреслювала її жіночі форми та візуально витягувала силует.

Зачіска із зібраним волоссям, прикраси від Fred Leighton та клатч додавали її образу ще більшої елегантності.

Кетрін Зета-Джонс

Досить ефектне та сміливе вбрання для премії Еммі 2021 обрала акторка Кетрін Зета-Джонс. Вона постала у бордовій сукні від Cristina Ottaviano з відкритими плечами та глибоким вирізом.

Зірка розпустила волосся, зробила яскравий макіяж та доповнила образ прикрасами і туфлями-човниками.

Нагадаємо, що тріумфатором премії Еммі 2021 став серіал Корона. Стрічка зібрала всі нагороди у категорії Драматичні серіали.

Лідерами серед комедійних серіалів стали картини Тед Лассо і Хитрощі, які отримали по чотири і три нагороди відповідно. А головна премія у категорії Найкращий міні-серіал дісталася стрічці Ферзевий гамбіт.

Церемонія нагородження проходила з дотриманням карантинних обмежень. Організатори заходу скоротили кількість запрошених гостей, а також наполягли на тому, щоб всі учасники мали довідку про вакцинацію та негативний тест на Covid-19.