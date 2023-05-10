Рок-гурт Let 3, який представляє Хорватію на Євробаченні 2023, показав зруйновані українські міста, які постраждали від ворожих російських снарядів.
Так, хорвати оприлюднили в TikTok серію роликів, у яких “проїхалися” на тракторі містами України, зокрема Маріуполем, Харковом і Києвом. Свою увагу вони акцентували на тому, що росіяни викрадають українських дітей.
Серію роликів-підтримки Let 3 розпочали з Маріуполя, заспівавши хорватською мовою Катіпошку. Також вони нагадали світу, скільки дитячих життів відібрала РФ.
@let3.mrle A child’s song without children. Kapitoshka, translated from Ukranian to Croatian ???????? #eurovision #eurosong #let3 #mamasc #kapitoshka #ukraine???????? ♬ original sound – Let 3 Mrle
Далі був Харків і Київ, в останньому ролику вони виконали уривок зі своєї конкурсної пісні Mama ŠČ: – Мамо, я йду на війну. Це маленький психопат. Підлий маленький психопат.
@let3.mrle Children should not be stolen! #mamasc #eurovision #eurosong #let3 #ukraine???????? ♬ original sound – Let 3 Mrle
@let3.mrle Onaj mali psihopat, krokodilski psihopat, mama idem u rat #let3 #mamasc #eurovision #eurosong #esc2023 #ukraine???????? ♬ original sound – Let 3 Mrle
Подивитися виступ Let 3 у першому півфіналі Євробачення 2023 ви можете на Фактах ICTV. Варто зазначити, що їхня пісня – насмішка над Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком.
На сцені конкурсу вони також з’явилися з муляжами ракет.