Рок-гурт Let 3, який представляє Хорватію на Євробаченні 2023, показав зруйновані українські міста, які постраждали від ворожих російських снарядів.

Так, хорвати оприлюднили в TikTok серію роликів, у яких “проїхалися” на тракторі містами України, зокрема Маріуполем, Харковом і Києвом. Свою увагу вони акцентували на тому, що росіяни викрадають українських дітей.

Серію роликів-підтримки Let 3 розпочали з Маріуполя, заспівавши хорватською мовою Катіпошку. Також вони нагадали світу, скільки дитячих життів відібрала РФ.

Далі був Харків і Київ, в останньому ролику вони виконали уривок зі своєї конкурсної пісні Mama ŠČ: – Мамо, я йду на війну. Це маленький психопат. Підлий маленький психопат.

Подивитися виступ Let 3 у першому півфіналі Євробачення 2023 ви можете на Фактах ICTV. Варто зазначити, що їхня пісня – насмішка над Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком.

На сцені конкурсу вони також з’явилися з муляжами ракет.