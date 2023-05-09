Рок-гурт Let 3, який представляє Хорватію на Євробаченні 2023, висловився про війну в Україні.

Соліст хорватської п’ятірки Дамір Мартинович зазначив, що у війні тих, хто виграв, немає, є тільки жертви. Сказав він про це під час пресконференції після першого півфіналу Євробачення 2023, який відбувся 9 травня.

– Ми хочемо зупинити війну. Щоб світ був без війни, – коротко сказав фронтмен.

Також він висловив підтримку Україні, наголосивши й на тому факті, що Євробачення 2023 відбувається в Ліверпулі саме від імені нашої країни.

Нагадаємо, Let 3 виступили в першому півфіналі Євробачення 2023 з піснею Mama ŠČ. Рок-гурт пройшов далі, а отже – братиме участь у фіналі та боротиметься за перемогу в конкурсі.

Варто зазначити, що їхня конкурсна композиція несе в собі прихований зміст. Так, дехто вважає, що через неї Let 3 висміюють Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Також у номері фігурували муляжі ракет. Ба більше – наприкінці виступу учасники колективу залишилися в одних трусах, оскільки вони відомі саме своїми епатажними виступами.