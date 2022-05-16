Після перемоги на Євробаченні 2022 гурт Kalush Orchestra презентував емоційний кліп на конкурсну пісню Stefania. Відео було знято в містах, зруйнованих російськими окупантами – Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці.

Навіть ті, хто спершу не погоджувався з перемогою українського гурту на міжнародному пісенному конкурсі, після виходу ролика змінили свою думку. Спершу композицію Stefania фронтмен гурту Олег Псюк присвятив своїй мамі, проте повномасштабна війна повністю змінила сенс треку, який і показали в кліпі.

В YouTube з’явилося багато відеооглядів на ролик реперів. Як іноземці відреагували на кліп Kalush Orchestra Stefania – в матеріалі.

Так, наприклад, у відеоогляді нижче блогер говорить про те, що після презентації кліпу йому зовсім інакше зазвучала композиція. Його здивувало те, що всі кадри справжні та Kalush Orchestra справді відвідали місця, які розгромила РФ.

– Кліп вивів цю пісню на зовсім інший рівень. Щоразу, коли я її слухав, мені вона подобалася, але зараз емоції переповнюють. Матері, які захищають своїх дітей та дітей інших матерів… Це набагато більше, ніж просто ансамбль інструментів. Це змусить вас плакати, – сказав блогер зі сльозами на очах.

В іншому огляді відеоблогер також не приховував своїх емоцій.

Згодні з ними й користувачі мережі.

Мені було начхати на Євробачення 2022, але після голосування я почала плакати… Я люблю цю пісню.

Я не фанат цієї пісні, але це відео відрізняється від інших. Це було правильно, що ви виграли Євробачення.

Не думав, що Kalush Orchestra займе перше місце, але після перегляду відео повністю погоджуюся з результатами.

Це унікально та кольорово. Звичайно, були й інші фантастичні виступи, великі таланти, але переможець може бути лише один. Я сумніваюся, що інші виконавці були засмучені перемогою України.

Українська пісня приголомшлива, а тепер, коли я побачила відеокліп та субтитри, вона стала ще дивовижнішою. Це було заслужене перше місце.

Ніколи не бачив на Євробаченні нічого схожого! Вся публіка танцювала та співала разом із ними… Це було вау!

Стефанія для українців має своє особливе значення, справа не лише в матері… Фігура матері в українській культурі та історії справді важлива, завжди є дім та мати, яка любить тебе й вірить у тебе. Україна зазвичай зображується як мати, жінка чи молода дівчина – гарна та сильна, а головне, з величезною свободою та волею, – пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що новий кліп українського гурту Kalush Orchestra Stefania лідирує в тренді YouTube. Ролик наразі перебуває на першому рядку в категорії Музика.