После победы на Евровидении 2022 группа Kalush Orchestra презентовала эмоциональный клип на конкурсную песню Stefania. Видео было снято в городах, разрушенных российскими оккупантами — Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке.

Даже те, кто сперва не соглашался с победой украинской группы на международном песенном конкурсе, после выхода ролика изменили свое мнение. Сперва композицию Stefania фронтмен группы Олег Псюк посвятил своей маме, однако полномасштабная война полностью поменяла смысл трека, который и показали в клипе.

В YouTube появилось множество видеообзоров на ролик рэперов. Как иностранцы отреагировали на клип Kalush Orchestra Stefania — в материале.

Так, например, в видеообзоре ниже блогер говорит о том, что после презентации клипа для него совсем по другому зазвучала композиция. Его удивило то, что все кадры настоящие и Kalush Orchestra действительно посетили места, которые разгромила РФ.

— Клип вывел эту песню на совсем другой уровень. Каждый раз, когда я ее слушал, мне она нравилась, но сейчас эмоции переполняют. Матери, которые защищают своих детей и детей других матерей… Это намного больше, чем просто ансамбль инструментов. Это заставит вас плакать, — сказал блогер со слезами на глазах.

В другом обзоре видеоблогер также не стал скрывать своих эмоций.

Согласны с ними и пользователи сети.

Мне было наплевать на Евровидение 2022, но после голосования я начала плакать… Я люблю эту песню.

Я не фанат этой песни, но это видео отличается от других. Это было правильно, что вы выиграли Евровидение.

Не думал, что Kalush Orchestra займет первое место, но после просмотра видео полностью согласен с результатами.

Это уникально и красочно. Конечно, были и другие фантастические выступления, большие таланты, но победитель может быть только один. Сомневаюсь, что другие исполнители были огорчены победой Украины.

Украинская песня потрясающая, а теперь, когда я увидела видеоклип и субтитры, она стала еще более удивительной. Это было заслуженное первое место.

Никогда не видел на Евровидении ничего подобного! Вся публика танцевала и пела вместе с ними… Это было вау!

Стефания для украинцев имеет свое особое представление, дело не только в матери… Фигура матери в украинской культуре и истории действительно важна, всегда есть дом и мать, которая любит тебя и верит в тебя. Украина обычно изображается как мать, женщина или молодая девушка — красивая и сильная, а главное, с огромной свободой и волей, — пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что новый клип украинской группы Kalush Orchestra Stefania лидирует в тренде YouTube. Ролик сейчас находится на первой строчке в категории Музыка.