Новий кліп українського гурту Kalush Orchestra – Stefania, який переміг на Євробаченні 2022, лідирує у тренді YouTube. Ролик зараз перебуває на першому місці у категорії Музика.

На відео можна побачити, як виглядають після російських окупантів Буча, Ірпінь та Гостомель. Ці міста практично повністю зруйновані — військові РФ влаштовували справжній геноцид, а також намагалися зрівняти житлові райони із землею.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну кардинально змінився сенс пісні, яку спочатку соліст Олег Псюк присвятив своїй мамі. У зв’язку з цим музиканти Kalush Orchestra вирішили знімати відеороботу у містах, які постраждали від дій російських загарбників.

Успіху кліпу також допомогла і перемога Kalush Orchestra на міжнародному конкурсі Євробачення 2022. З піснею Stefania вони змогли підкорити всю Європу, і при цьому знову нагадали світові про війну в Україні, про складну ситуацію в Маріуполі та Азовсталі.

Директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий розповів про ризик дискваліфікації на Євробаченні 2022 та плани групи після перемоги. Він зазначив, що українські музиканти не могли не використати шансу заявити всьому світу про Маріуполь та Азовсталь. Нагадування світові про війну привертає увагу як громадськості, так і державних лідерів.