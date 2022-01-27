Общественный вещатель ответил на претензии к финалистке нацотбора Алине Паш, которая в 2015 году посещала временно оккупированный полуостров Крым.

Как оказалось, певица не нарушала законодательство Украины и правила национального отбора на Евровидение 2022.

Выступление Алины Паш в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы было со стороны Украины.

— Общественное вещание – не правоохранительный орган, поэтому проверка фактов нарушения осуществляется исключительно из открытых источников и на основе полученных от участников гарантий. Если у комментаторов есть доказательства обратного — просим предоставить их для подтверждения, — добавили в Общественном.

Организаторы нацотбора добавили, что видеоинтервью Алины Паш с Екатериной Осадчей, которое сейчас в сети приводится как доказательство нарушения требований конкурса, не содержит никакого факта, подтверждающего нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины.

Следует отметить, что о визите Алины Паш в Крым было известно уже давно. Но интерес к этому факту подогрел обозреватель новостей о Евровидении Леонид Полищук на личном YouTube-канале.

Он снял видеообзор, а в комментариях пользователи сети выразили претензии в сторону Алины Паш.

Ранее Алина Паш заподозрила плагиат в щедровке группы Kalush. По словам певицы, коллектив позаимствовал партию с контрабасом из ее трека Bosorkanya. Алина намекнула, что таким артистам не место в нацотборе на Евровидение 2022.

Саунд-продюсер щедровки Стас Черный признал схожесть и отметил, что это произошло совершенно случайно. Он пообещал заменить партию с контрабасом до официального релиза трека, который состоится в 2023 году.