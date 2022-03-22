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Позивний Паркер: Олег Сенцов показав тепле фото з передової

22 Березня 2022, 15:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Позивний Паркер: Олег Сенцов показав тепле фото з передової

Український кінорежисер і сценарист Олег Сенцов поділився фото з передової, на якій показав нового бійця підрозділу.

У Facebook Олег опублікував фото, на якому зображений разом із собакою на прізвисько Паркер.

– Новий боєць прибився до нашого підрозділу та отримав позивний Паркер, – повідомив Сенцов.

Шанувальники режисера оцінили його новий знімок, зазначивши, що в них вийшов гарний тандем.

  • Ви схожі! Дуже гарний тандем.
  • Дуже поважний та красивий пес. Погляд неймовірний.
  • Разом до перемоги!
  • Класний погляд у Паркера! Слава ЗСУ!
  • Красені!
  • Підтримуйте один одного, їм зараз дуже важко…
  • Красень, бережіть його, а він вас!
  • Тепер у вас з’явився новий друг і помічник. Це радує! Паркер – красень! Ми спокійні, коли на варті такі захисники! – Пишуть користувачі мережі.
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Наразі Олег Сенцов стоїть на захисті нашої країни. Раніше він ділився фото, під яким закликав усіх вступати до лав ЗСУ. Хто з українських зірок взяв у руки зброю – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олег Сенцов

Теги
Війна в Україні , Олег Сенцов
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