Український кінорежисер і сценарист Олег Сенцов поділився фото з передової, на якій показав нового бійця підрозділу.

У Facebook Олег опублікував фото, на якому зображений разом із собакою на прізвисько Паркер.

– Новий боєць прибився до нашого підрозділу та отримав позивний Паркер, – повідомив Сенцов.

Шанувальники режисера оцінили його новий знімок, зазначивши, що в них вийшов гарний тандем.

Ви схожі! Дуже гарний тандем.

Дуже поважний та красивий пес. Погляд неймовірний.

Разом до перемоги!

Класний погляд у Паркера! Слава ЗСУ!

Красені!

Підтримуйте один одного, їм зараз дуже важко…

Красень, бережіть його, а він вас!

Тепер у вас з’явився новий друг і помічник. Це радує! Паркер – красень! Ми спокійні, коли на варті такі захисники! – Пишуть користувачі мережі.

Наразі Олег Сенцов стоїть на захисті нашої країни. Раніше він ділився фото, під яким закликав усіх вступати до лав ЗСУ. Хто з українських зірок взяв у руки зброю – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олег Сенцов