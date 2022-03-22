Український кінорежисер і сценарист Олег Сенцов поділився фото з передової, на якій показав нового бійця підрозділу.
У Facebook Олег опублікував фото, на якому зображений разом із собакою на прізвисько Паркер.
– Новий боєць прибився до нашого підрозділу та отримав позивний Паркер, – повідомив Сенцов.
Шанувальники режисера оцінили його новий знімок, зазначивши, що в них вийшов гарний тандем.
- Ви схожі! Дуже гарний тандем.
- Дуже поважний та красивий пес. Погляд неймовірний.
- Разом до перемоги!
- Класний погляд у Паркера! Слава ЗСУ!
- Красені!
- Підтримуйте один одного, їм зараз дуже важко…
- Красень, бережіть його, а він вас!
- Тепер у вас з’явився новий друг і помічник. Це радує! Паркер – красень! Ми спокійні, коли на варті такі захисники! – Пишуть користувачі мережі.
Наразі Олег Сенцов стоїть на захисті нашої країни. Раніше він ділився фото, під яким закликав усіх вступати до лав ЗСУ. Хто з українських зірок взяв у руки зброю – читайте на Фактах ICTV.
Фото: Олег Сенцов