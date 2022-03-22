Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов поделился фото с передовой, на котором показал нового бойца подразделения.

В Facebook Олег опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с собакой по кличке Паркер.

— Новый боец прибился к нашему подразделению и получил позывной Паркер, — сообщил Сенцов.

Поклонники режиссера оценили его новый снимок, отметив, что у них получился хороший тандем.

Вы похожи! Очень хороший тандем.

Очень почтенный и красивый пес. Взгляд невероятный.

Вместе к победе!

Классный взгляд у Паркера! Слава ВСУ!

Красавцы!

Поддерживайте друг друга, им сейчас очень тяжело…

Красавчик, берегите его, а он вас!

Теперь у вас появился новый друг и помощник. Это радует! Паркер — красавчик! Мы спокойны, когда на страже такие защитники! — Пишут пользователи сети.

Сейчас Олег Сенцов стоит на защите нашей страны. Ранее он делился фото, под которым призывал всех вступать в ряды ВСУ. Кто из украинских звезд взял в руки оружие — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олег Сенцов