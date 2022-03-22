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Позывной Паркер: Олег Сенцов показал теплое фото с передовой

22 марта 2022, 15:07
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Позывной Паркер: Олег Сенцов показал теплое фото с передовой

Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов поделился фото с передовой, на котором показал нового бойца подразделения.

В Facebook Олег опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с собакой по кличке Паркер.

— Новый боец прибился к нашему подразделению и получил позывной Паркер, — сообщил Сенцов.

Поклонники режиссера оценили его новый снимок, отметив, что у них получился хороший тандем.

  • Вы похожи! Очень хороший тандем.
  • Очень почтенный и красивый пес. Взгляд невероятный.
  • Вместе к победе!
  • Классный взгляд у Паркера! Слава ВСУ!
  • Красавцы!
  • Поддерживайте друг друга, им сейчас очень тяжело…
  • Красавчик, берегите его, а он вас!
  • Теперь у вас появился новый друг и помощник. Это радует! Паркер — красавчик! Мы спокойны, когда на страже такие защитники! — Пишут пользователи сети.
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Сейчас Олег Сенцов стоит на защите нашей страны. Ранее он делился фото, под которым призывал всех вступать в ряды ВСУ. Кто из украинских звезд взял в руки оружие — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олег Сенцов

Теги
Війна в Україні , Олег Сенцов
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