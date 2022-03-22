Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов поделился фото с передовой, на котором показал нового бойца подразделения.
В Facebook Олег опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с собакой по кличке Паркер.
— Новый боец прибился к нашему подразделению и получил позывной Паркер, — сообщил Сенцов.
Поклонники режиссера оценили его новый снимок, отметив, что у них получился хороший тандем.
- Вы похожи! Очень хороший тандем.
- Очень почтенный и красивый пес. Взгляд невероятный.
- Вместе к победе!
- Классный взгляд у Паркера! Слава ВСУ!
- Красавцы!
- Поддерживайте друг друга, им сейчас очень тяжело…
- Красавчик, берегите его, а он вас!
- Теперь у вас появился новый друг и помощник. Это радует! Паркер — красавчик! Мы спокойны, когда на страже такие защитники! — Пишут пользователи сети.
Сейчас Олег Сенцов стоит на защите нашей страны. Ранее он делился фото, под которым призывал всех вступать в ряды ВСУ. Кто из украинских звезд взял в руки оружие — читайте на Фактах ICTV.
Фото: Олег Сенцов