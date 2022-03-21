Немає легкості: Тіна Кароль сказала, що не може творити під час війни

Українська співачка Тіна Кароль розповіла, що наразі не може творити, оскільки немає легкості.

Виконавиця наголосила, що хоче писати пісні, які дають надію.

– Я хочу, щоб ми знімали фільми, які дають надію. Я хочу, щоб ми робили п’єси і так далі, які дають надію. Безпосередньо, ми віримо в свою перемогу, бо ми на своїй землі. Інакше – неможливо. Це однозначно буде так, – наголосила Тіна Кароль.

Вона сказала, що сьогодні мозок зайнятий справами, які не помітні, але кожна маленька справа наближає нас до єднання та перемоги.

– Сьогодні я не можу навіть сісти за інструмент і знаходжу голос, щоб хоча б заспівати. Те, що ми робимо щодня, – інформуємо, що так не може бути, – зазначила артистка.

Також Тіна Кароль звернулася до харків’ян, наголосивши, що пишається ними та мером Харкова.

– Він мужня людина. Залишився з людьми. Справжній чоловік… Це праведники. Це люди, які будуть нашим взірцем назавжди і вже ним є, – сказала співачка.

Ба більше, в прямому ефірі телемарафону Тіна Кароль пообіцяла ведучій Марічці Падалко після закінчення війни – спонтанний переможний концерт на Майдані Незалежності в Києві.

Вчора, 20 березня, Тіна Кароль та інші зірки виступили на Atlas Arena у Лодзі. Відкрила захід гімном України семирічна українка Амелія Анісович.

Співачка сказала, що для неї було дуже важливо, щоб мрія маленької дівчинки, яка співала в бомбосховищі, здійснилася.

– Моя місія була в тому, щоб її реабілітувати і реабілітувати світ для неї, – зазначила виконавиця.

Концерт на Atlas Arena транслювали на польському, українському телебаченні та ще в 50 країнах.