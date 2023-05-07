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Позичив мікрофон і гітару: Віктор Павлік влаштував мініконцерт у центрі Львова

7 Травня 2023, 11:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle Мирослава Прокопюк Журналістка Факти ICTV
Павлік

Віктор Павлік заспівав у центрі Львова для публіки, щоб допомогти зібрати кошти для ЗСУ.

Дружина артиста, блогерка Катя Реп’яхова розповіла, що він позичив мікрофон і гітару в місцевого музиканта, щоб порадувати мешканців і гостей Львова імпровізованим виступом.

Павлік

Журналістка Фактів ICTV Мирослава Прокопюк також зняла мініконцерт Віктора Павліка. За її словами, він виконав 4-5 своїх відомих пісень: Шикидим, Ой, у лузі червона калина, Ні обіцянок, ні пробачень, Хвилі і Ти подобаєшся мені. Деякі слухачі й зовсім підспівували музиканту, оскільки пісні знайомі багатьом.

На відео видно, що навколо артиста зібрався натовп слухачів – вони активно закидали купюри в чохол для гітари, на якому був прикріплений аркуш із написом На ЗСУ.

Нагадаємо, що співак любить бути в центрі уваги та імпровізувати. Приміром, наприкінці зими 2023 року Павлік випадково збрив собі брови – він переплутав насадки в машинці для стрижки. Однак, за словами його дружини, Віктор не сильно переживав з цього приводу.

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